Мнение: О главной загадке 2021 года… Что так напугало Америку?



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Сразу несколько не связанных между собой источников утверждают, что американский президент Джо #Байден не планировал в канун нового, 2022 года ещё раз говорить со своим российским визави Владимиром Путиным и спокойно уехал домой в Делавэр. Но вынужден был согласиться на повторные переговоры, когда #Россия предъявила дополнительные аргументы. И тон их был уже более миролюбивым с обеих сторон.

Почему?

Ответ на эту небольшую загадку пришёл… из Китая.

По мнению аналитиков китайского издания Baijiahao, на стол нынешнему главе Белого дома легли свежие сводки американской разведки относительно декабрьских испытаний российских «Цирконов». Как известно, утром 24 декабря отечественные военные впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон», об чём сообщил лично президент России Владимир #Путин. По его словам, запуск прошёл успешно. Всего же за прошлый год было проведено не менее дюжины таких испытаний, причём два раза ракеты стартовали с подводной лодки. Как дополнительно сообщил Верховный главнокомандующий, в 2022 году «Цирконы» будут приняты на вооружение и встанут на боевое дежурство.

Также в наступившем году РВСН России получат новенькие «Сарматы». Как считают аналитики Baijiahao, «это пугает США, ведь ракета может нести десять ядерных боеголовок с мощностью заряда 750 килотонн каждая, что равноценно 800 атомным бомбам». Даже не стоит упоминать, что у Вашингтона нет подобного оружия, подчёркивают китайцы.

Новая ракета тяжёлого класса «Сармат», которая предназначается для замены старых МБР Р-36М «Воевода», по предварительным данным, отличается высочайшими характеристиками. У неё улучшенная двигательная установка, за счёт чего сильно сокращена продолжительность активного участка полёта. Этот факт заметно затрудняет работу средств противоракетной обороны потенциального противника, атакующих цель во время разгона, когда она наиболее заметна. То есть, на этапе разгона и выхода на траекторию «Сармат» остаётся в безопасной зоне и меньше уязвим для средств ПРО. Кроме того, новая межконтинентальная баллистическая ракета имеет пугающую США дальность полёта до — 18 тысяч километров. Наконец «Сармат» будет использовать те же пусковые установки, что и «Воевода», это облегчает и ускоряет процесс постановки ракет на боевое дежурство. По планам, в конце 2022 года первый полк новых МБР появится в Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае.

Наконец, пугают Америку и русские «Белые лебеди» — сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160. Когда они появились в ходе карибских манёвров в международном воздушном пространстве недалеко от Флориды, американские ВВС были… обескуражены. Как считают эксперты Baijiahao, хотя российские самолёты держались на значительном расстоянии, не нарушая воздушного пространства Соединённых Штатов, они всё равно представляли опасность для американцев. В сложившейся ситуации от Военно-воздушных сил #США стоило бы ожидать ответных мер, но таковых не последовало. Пентагон лишь беспомощно наблюдал за манёврами ВКС РФ, осознавая, что американские истребители всё равно не смогут догнать Ту-160.

Вот такие нашлись аргументы…

И от всего этого российские «ура-патриоты» воспрянули духом. Мол, #Россия – опять и снова сверхдержава. Ну и всё такое прочее про верчение на «Сарматах» и «Цирконах». Со времён смеющихся «Искандеров» такого восторга не было. Опять же, Китай с нами ©

Наверное, это было бы даже прекрасно. Однако есть нюансы.

Китайское издание Baijiahao – это нечто типа российского «Яндекс.Дзен». Какие там аналитики с экспертами – примерно понятно. «Сарматы» должны были стоять на боевом дежурстве уже минимум полгода, теперь же понятно, что если к декабрю заступит хотя бы один дивизион, это будет большой удачей. Ну а «Белые лебеди» угрожали Флориде больше трёх лет назад. Не впечатлили…

Ну и на кого вся эта пропаганда рассчитана? А главное, что сдаст своему американскому собеседнику Владимир #Путин под эти литавры, ведь не просто так же они гремят по всем патриотическим пабликам и #СМИ?

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