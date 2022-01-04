 

На Алтае запустили телескоп для отслеживания сближения объектов на орбите

04.01.2022, 4:22, Новости дня
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Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН объявил о запуске телескопа на Алтае, который в будущем позволит прогнозировать сближение объектов на орбите, говорится в сообщении института.

«Запустили в работу новое оптическое средство для наблюдения за космическим пространством – 25-см телескоп на Алтае», – говорится в сообщении ИПМ в Instagram.

В институте добавили, что телескоп является высокоточным средством за контролем ярких космических объектов, включая действующие аппараты. В перспективе телескоп позволит улучшить качество прогноза опасного сближения.

В конце ноября в Институте прикладной математики (ИПМ) РАН сообщили о разработке единого классификатора опасных событий, которые происходят на околоземных орбитах.

Ранее сообщалось, что сразу два астероида летят к Земле. Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг. 



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