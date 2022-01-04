 

Госдеп объяснил наличие ядерного оружия заботой о стабильности в мире

04.01.2022, 4:22, Новости дня
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Соединенные Штаты сохраняют ядерный арсенал для обеспечения стабильности во всем мире, сообщил представитель Госдепартамента США, комментируя совместное заявление России, Китая, США, Британии и Франции о недопустимости ядерной войны.

«Мы сохраняем ядерное оружие не для того, чтобы вести и выигрывать войны. Мы обладаем им для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или хотя бы угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, с целью подрыва ценностей, безопасности и суверенитета Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», – приводит ТАСС слова американского дипломата, которого процитировало издание Politico. Он подтвердил, что совместное заявление соответствует политике администрации Соединенных Штатов.

В публикации утверждается, что американские власти в январе могут опубликовать обновленную ядерную доктрину США. Издание ранее сообщало, что Белый дом рассматривал условия, при которых Соединенные Штаты могут взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первыми, а также изучал возможность объявить о том, что единственным назначением ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или кибератаку.

Накануне лидеры России, Китая, США, Британии и Франции выступили с совместным заявлением, назвав своей «первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Пятерка заявила, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», «поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия». Участники заявления также подтвердили, что ядерные вооружения «должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны». Как сообщили в МИД, заявление «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе России.

Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Декларация «ядерной пятерки» является базой для запланированных нескольких раундов переговоров Москвы с США и НАТО».



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