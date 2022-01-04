Сенат США собрался ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

Подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2», рестрикции будут введены против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, сообщили источники Politico в Республиканской партии США.

Для утверждения законопроекта Сенатом США потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере десяти демократов. По оценкам издания, ряд демократов поддерживание предложение о введении санкций против газопровода. «Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», – приводит слова источника ТАСС.

Законопроект Круза обязывает администрацию США ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

В декабре американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного Крузом законопроекта о санкциях в отношении трубопровода, голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января. Однако из-за пандемии и похожего законопроекта от председателя комитета по иностранным делам Сената демократа Роберта Менендеса рассмотрение может быть отложено.

Демократ внес инициативу, которая обязывает администрацию США ввести санкции против «Северного потока – 2» только в случае вторжения РФ на Украину. Сенатский регламент позволяет правящей Демократической партии представлять альтернативные законопроекты, которые, хоть и были представлены позже, рассматриваются раньше. Почти все сенаторы ранее поддерживали введение против трубопровода санкций, подобных тем, что прописаны в законопроекте Круза. Однако американский президент Джо Байден отказался от них, поэтому поддержка инициативы республиканца пойдет вразрез с позицией президента-демократа. Таким образом, отмечает издание, утверждение инициативы Менендеса спасет демократов. Точная дата рассмотрения обоих законопроектов пока неизвестна. Инициативу также должна будет утвердить Палата представителей, после чего она поступит на подпись президенту.

По сведениям газеты The Hill, официальные лица Германии, а также представители администрации США ранее призывали Конгресс не вводить санкции в отношении «Северного потока – 2», указывая на то, что это может навредить трансатлантическим отношениям.

Накануне в МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.