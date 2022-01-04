Мнение: Невзоров не понимает

“Я хочу напомнить, что 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялось 118 огромных военно-транспортных самолетов, и они направились на Москву, на Питер, на Киев, во все города СНГ. И началась операция Provide Hope («Подари надежду»).

Чуть позже стало не хватать самолетов ВВС. И Минобороны США за свой счет фрахтовало огромные гражданские лайнеры. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием… И везли в Россию.

То же самое делала и Европа (главным образом Германия. – Эд.Б.), правда, без такого американского пафоса, целования знамён и гимнов.

Только США на эту абсолютно бескорыстную операцию потратили 41 миллиард долларов и не попросили за это ничего.

И это были десятки тысяч тонн. Да, они частично разворовывались, распродавались. Но даже того, что оставалось после разворовывания, хватало тогда, в 90-е, чтобы накормить и одеть людей и не допустить голодных смертей. В собесах, в школах, на селе, в больницах, детдомах, стариковских приютах – спасли беднейших людей, которые в этот перелом эпох были обречены на банальную голодную смерть.

Потому что величественный Советский Союз оказался мыльным пузырем. Когда он лопнул, осталось огромное влажное пятно. И в этом пятне не было ничего: ни медикаментов, ни одежды, ни продуктов. Только десятки миллионов единиц крашенного бессмысленного военного железа и толпы вояк, которые одномоментно стали нищими и никому не нужными. Я очень хорошо помню эти тонны продуктов, тонны одежды. Спорить с этим невозможно.

Мы знаем, что очень многие люди были спасены. А самолеты из Европы и Америки всё шли и спасали людей от голодной смерти. И всё для того, чтобы эти спасённые тогда отъелись бы, забурели, забыли всё, как будто им стёрли память, и потом заорали про «Крымнаш» и проклятых pind0с0в, которые хотят захватить Россиюшку.

Это всё мой личный опыт. И я помню, как в доме престарелых старушки, получив пакеты с американской ветчиной, целовали глобус.

Всего этого было столько, что даже при условии разворовывания всё равно хватало.”

Александр Невзоров не понимает, что именно как раз “гуманитарку” наш добрый народ и не может простить “пиндосам”. Быть благодарным – это вообще крайне тяжелая наука, и очень немногие ею владеют. Для большинства гораздо проще благодетеля ненавидеть и желать ему смерти – как раз для того, чтобы хоть так избавиться от невыносимого груза благодарности.

Но наш народ все-таки лучше, чем другие: как обычно, мы предпочитаем третий вариант – просто напрочь забыть о любых благодеяниях в свой адрес, и не вспоминать никогда.