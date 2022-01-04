Весь день 4 января смотрите фильм «Горькая любовь»
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Вместе со зрителями документального фестиваля «Новой», «Артдокфеста» и платформы «Артдокмедиа».
СЕГОДНЯ«Горькая любовь»
Режиссер, сценарий: Ежи Сладковский. Оператор: Войцех Старон. Продюсер: Антонио Руссо Меренда. Композитор: Тимо Хиетала.
Завершающий фильм русской трилогии мэтра документального кино про тайны русской души.
Многофигурная композиция о поисках любви, об одиночестве ищущих. Встречаем их на круизном теплоходе: влюбленный неудачник, госслужащий на пенсии, назойливая гадалка, молодые влюбленные. Разбитые сердца, утраченные иллюзии, сомнения, страдания.
Метод съемки Сладковского — по определению Виталия Манского, «любовь на выверенной дистанции» — вызывает острые дискуссии в среде документалистов. Как и его фильмы — на расстоянии вытянутой руки от игрового кино.
Гран-при международного кинофестиваля «Флаэртиана».
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Источник: Новая газета
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