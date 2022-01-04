Весь день 4 января смотрите фильм «Горькая любовь»

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04.01.2022, 3:40, Разное
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Вместе со зрителями документального фестиваля «Новой», «Артдокфеста» и платформы «Артдокмедиа».

СЕГОДНЯ«Горькая любовь»

Режиссер, сценарий: Ежи Сладковский. Оператор: Войцех Старон. Продюсер: Антонио Руссо Меренда. Композитор: Тимо Хиетала.

Завершающий фильм русской трилогии мэтра документального кино про тайны русской души.

Многофигурная композиция о поисках любви, об одиночестве ищущих. Встречаем их на круизном теплоходе: влюбленный неудачник, госслужащий на пенсии, назойливая гадалка, молодые влюбленные. Разбитые сердца, утраченные иллюзии, сомнения, страдания.

Метод съемки Сладковского — по определению Виталия Манского, «любовь на выверенной дистанции» — вызывает острые дискуссии в среде документалистов. Как и его фильмы — на расстоянии вытянутой руки от игрового кино.

Гран-при международного кинофестиваля «Флаэртиана».

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Источник: Новая газета



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