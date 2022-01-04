Мнение: Трофеи с транспорта “Рваби”

Хуситы опубликовали видео с захваченного транспорта ОАЭ "Рваби" https://colonelcassad.livejournal.com/7344835.html.

Саудовская коалиция утверждала, что на транспорте перевозили медикаменты и оборудование.

На практике же, речь идет о грузке различной военной техники и стрелкового оружия.

На первом видео показан пролет дрона над "Рваби".

На втором видео идет более подробный рассказ с кадрами демонстрации груза, в том числе и спрятанного стрелкового оружия.

Вот так вот "злобные хуситы напали на мирный транспорт ОАЭ".

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