Названа дата встречи Козака с коллегами по нормандскому формату

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04.01.2022, 3:38, Новости дня
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Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве встречу с коллегами по нормандскому формату из Германии и Франции, сообщили в администрации.

«Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января 2022 года в Москве проведет переговоры с политическими советниками по нормандскому формату – внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Ранее сообщалось, что внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер 24 декабря провел телефонные переговоры с Дмитрием Козаком. Стороны решили в январе 2022 года провести встречу, чтобы обсудить конфликт вокруг Украины. 



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