 

В США заговорили об опасности санкций против РФ и принятия Украины в НАТО

04.01.2022, 3:25, Новости дня
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Введение новых американских рестрикций против РФ и предоставление Украине вооружений и членства в НАТО не соответствуют интересам США в сфере безопасности, сообщила издатель и редакционный директор журнала Nation Катрина ванден Хойвел.

«Воинственные призывы к введению дополнительных санкций [против России], предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к еще более конфронтационному курсу в отношении РФ представляют все большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам», – приводит ТАСС комментарий Хойвел, опубликованный на сайте вашингтонской неправительственной организации «Институт за публичную точность».

«Хотя нет сомнений в том, что РФ способствовала напряженности, Запад должен был понимать, что попытка принять Украину в НАТО вызовет глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилит озабоченность России. То, что является по сути гражданской войной [на Украине], стало войной (России с Западом – прим. ВЗГЛЯД) через посредников, точкой опасного геополитического сосредоточения», – полагает эксперт.

«Нам необходимо рассуждать трезво и обратиться к дипломатии, чтобы прекратить конфликт, он уже унес жизни более 14 тыс. человек. Не следует заблуждаться: у этого конфликта нет военного решения. Лишь разумный диалог и политическое урегулирование могут позволить Украине встать на путь к долгосрочной стабильности и некому подобию мира», – подчеркнула Хойвел, вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В прошлый четверг состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил РФ экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия РФ могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям РФ с Западом вообще».

Напомним также, в ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «вопросом времени» членство страны в ЕС и НАТО. Между тем президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В конце октября временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за интеграцию Украины в НАТО. Ранее в США заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил гипотетическое принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.



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