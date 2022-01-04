Мнение: Украина – катализатор ядерного сдерживания?

Россия, США, Китай, Франция и Великобритания выпустили совместное заявление обладающих ядерным оружием стран «о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений».

Так и написано в заявлении:

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны».

Понятно, почему заявление не подписали Пакистан с Индией, у которых тоже есть ядерное оружие. Для этик шибко «дружественных соседей» ядерное оружие – это инструмент сдерживания друг друга.

Понятно, почему заявление не подписал Израиль, у которого тоже есть ядерное оружие. Для Израиля ядерное оружие – это гарантии, что дружественные арабские соседи не развернут против Израиля полномасштабную войну.

Но мне не понятно, почему именно сейчас Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, вдруг, озаботились «предотвращением ядерной войны и недопущением гонки вооружений»? Это как-то связано с лавиной обвинений России в подготовке к нападению на Украину? Миру, вдруг, понадобились гарантии, что локальная война не перерастет в ядерную? Эти гарантии понадобились и России? Потому как по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, инициатор этого заявления – именно Россия….

Картинка ядерного взрыва отсюда.

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