Успешная Светка – Личное мнение

Светка Бондарчук, известная тем, что была женой неплохого, в общем-то, режиссёра, рассказала, почему не сохранила с ним брак.



Фото: Соцсети

Оказывается, дело — вовсе не в том, что Фёдор влюбился в молодую, красивую и амбициозную Паулину и бросил неинтересную, возрастную жену.

Дело — в другом.

«Просто мы перешли грань», — высокопарно ляпнула Светка и добавила: «Это сложно».

Пожалуй, процитирую:

Кстати, в нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли ту грань, когда можно было сохранить семью в том формате, в котором она должна быть. Это сложно.

Паулинка, ты — при при чём, поняла? Вместо того, чтобы признать себя постаревший и устаревшей, а тебя — увлечённой и увлекающей, Светка нудит о каких-то гранях.

Впрочем, в её демагогии меня больше заинтересовали рассуждения об успешности.

Светка считает себя успешным человеком! Вот это поворот! Оксюморон и, не побоюсь этого слова, ржака!

Мы два успешных человека, которые всю жизнь друг друга уважали, и это самое важное — сохранить это. Надеюсь, нам хватит сил, мужества, разума так делать и дальше.

Два успешных человека — это, стало быть, непонятно чем всю жизнь занимающаяся Светка и режиссёр Фёдор Бондарчук.

Прям как у Дюма: «Галантерейщик и кардинал — это сила!»

Насколько мне известно, когда-то очень давно — ещё в СССР Светочка была моделью. Но ни Клаудии Шиффер, ни хотя бы Ирочки Шейк из неё не вышло. Рядовой демонстратор одежды — не более того.

Позже Бондарчук, благодаря приобретённой в браке фамилии, возглавила глянцевый журнальчик, в котором публиковались хвалебные оды в адрес полусветских персонажей.

Из главредов Светку погнали ссаными тряпками по причине того, что этот тухлый журнальчик никто не читал.

В общем-то, всё.

О какой успешности вещает неумная Светка, лично мне непонятно. Зато мне очевидно другое: она пытается из себя что-то представлять. Хотя бы в глазах окружающих.

Не получается, Свет. Чтобы что-то из себя представлять, нужно было всю жизнь занимается делом, а не порхать по тусовкам, прикрываясь громкой фамилией Бондарчук. Тебе — за 50, и ты ничего из себя не представляешь.

Как-то так.

Каким делом заняты вы? Вы кто?

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