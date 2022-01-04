 

Успешная Светка – Личное мнение

04.01.2022, 3:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Светка Бондарчук, известная тем, что была женой неплохого, в общем-то, режиссёра, рассказала, почему не сохранила с ним брак.


Фото: Соцсети

Оказывается, дело — вовсе не в том, что Фёдор влюбился в молодую, красивую и амбициозную Паулину и бросил неинтересную, возрастную жену.

Дело — в другом.

«Просто мы перешли грань», — высокопарно ляпнула Светка и добавила: «Это сложно».

Пожалуй, процитирую:

Кстати, в нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли ту грань, когда можно было сохранить семью в том формате, в котором она должна быть. Это сложно.

Паулинка, ты — при при чём, поняла? Вместо того, чтобы признать себя постаревший и устаревшей, а тебя — увлечённой и увлекающей, Светка нудит о каких-то гранях.

Впрочем, в её демагогии меня больше заинтересовали рассуждения об успешности.

Светка считает себя успешным человеком! Вот это поворот! Оксюморон и, не побоюсь этого слова, ржака!

Мы два успешных человека, которые всю жизнь друг друга уважали, и это самое важное — сохранить это. Надеюсь, нам хватит сил, мужества, разума так делать и дальше.

Два успешных человека — это, стало быть, непонятно чем всю жизнь занимающаяся Светка и режиссёр Фёдор Бондарчук.

Прям как у Дюма: «Галантерейщик и кардинал — это сила!»

Насколько мне известно, когда-то очень давно — ещё в СССР Светочка была моделью. Но ни Клаудии Шиффер, ни хотя бы Ирочки Шейк из неё не вышло. Рядовой демонстратор одежды — не более того.

Позже Бондарчук, благодаря приобретённой в браке фамилии, возглавила глянцевый журнальчик, в котором публиковались хвалебные оды в адрес полусветских персонажей.

Из главредов Светку погнали ссаными тряпками по причине того, что этот тухлый журнальчик никто не читал.

В общем-то, всё.

О какой успешности вещает неумная Светка, лично мне непонятно. Зато мне очевидно другое: она пытается из себя что-то представлять. Хотя бы в глазах окружающих.

Не получается, Свет. Чтобы что-то из себя представлять, нужно было всю жизнь занимается делом, а не порхать по тусовкам, прикрываясь громкой фамилией Бондарчук. Тебе — за 50, и ты ничего из себя не представляешь.

Как-то так.

Каким делом заняты вы? Вы кто?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Врач-пульмонолог о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: Вся страна горит красным пламенем

01.10 / Сделано важное заявление о вакцине против коронавируса

03.01 / Мнение: Возврат гарантируем

25.05 / Британцы выразили беспокойство о здоровье 72-летнего принца Чарльза

07.07 / После поражения на Евро: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отдыхают на яхте с детьми

08.04 / Одновременное ослабление слуха и зрения удваивает риск деменции

09.08 / Запад пытается помешать выборам в Госдуму с помощью международных организаций – Лавров

08.08 / Бузова отметила первую годовщину отношений с Манукяном

29.11 / «Это очень больно»: Викторию Боню предал в собственный день рождения близкий человек

24.07 / Диетолог Людмила Денисенко рассказала, как определить у себя ожирение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика