Мнение: Сколько стоят моральные принципы

Сколько стоят моральные принципы

Во время оно мне неоднократно доводилось наблюдать в этих ваших интернетах дискуссии на тему правомерности аннексии Прибалтики Советским Союзом в 1939-1940-х. Одним из основных аргументов борцунов с клятым большевицким прошлым было отсутствие признания де-юре со стороны коллективного Запада (для определённой категории граждан это практически то же самое, что благословение духовного пастыря для верующего).

Что ж, вот вам ряд любопытных нюансов, касающихся признания и непризнания:

– через несколько дней после аннексии стран Балтии финский посланник в Лондоне Георг Грипенберг телеграфировал в Хельсинки о беседе с госсекретарем Батлером, который сообщил, что как только Англия договорится о возмещении имущества, находящегося в странах Балтии, она тут же признает включение этих стран в состав СССР;

– в сентябре 1940 года лорд Галифакс сообщил советскому послу Майскому, что Балтийский вопрос можно будет решить, если советское правительство не будет требовать балтийское золото. Также советским представителям было обещано возмещение ущерба за реквизированной англичанами флот балтийских государств. В дальнейшем британцы предпочли перестроиться и следовать в фарватере американской политики – впрочем, для нас тут интересно прежде всего то, что вопрос признания аннексии в определённый момент времени вполне мог быть разрешён – однако упирался в финансовые вопросы;

– США изначально заявили протест против "оккупации", однако дальнейший ход событий (и потребность в сильном союзнике, способном противостоять Японии) заставил американцев переменить риторику. Во время переговоров с Молотовым в сентябре 1940-го посол США Лоуренс Штейнгардт, коснувшись балтийского вопроса, назвал невозврат золота "финансовой процедурой", причиной которой якобы является задолженность Банка Латвии 7 млн. долларов, банка Эстонии в 16,5 млн. долларов и Банка Литва в 6 млн. долларов – и это-де ещё без учёта инвестиций американских фирм;

– в ноябре 1940 года Швеция представила советскому правительству ноту, в которой говорилось, что правительство Швеции считает СССР "правопреемником международного права" в странах Балтии и поэтому ответственным за долги этих стран. Тем самым Стокгольм признал де-юре инкорпорирование прибалтийских государств. Советско-шведский договор, по которому определялось имущество Швеции и ее граждан в странах Балтии, а также порядок его возмещения, был подписан 30 мая 1941 года. Правительство СССР обязалось выплатить в течение двух лет за имущество, оставшееся в прибалтийских странах, 20 млн крон. В ответ Швеция выдала золото прибалтийских государств.

Некоторые прекраснодушные историки всё это называют "обменом моральных принципов на деньги", наглядным образом демонстрируя собственную незамутнённость. Попытка в политических вопросах апеллировать к какому-то "моральному авторитету" ярко демонстрируют интеллектуальную беспомощность, проистекающую из дремучего идеализма.

https://laertan.livejournal.com/123351.html – цинк

Когда речь идет о деньгах, принципы у "джентльменов" отходят на второй план.

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