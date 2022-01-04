Мнение: Антидот

Голливуд достаточно неплохо подготовил когнитивное поле для нынешней «пандемии». Начавшийся еще два десятилетия назад массовый выпуск зомби-апокалипсисов, в которых черта «мы/они» проводилась предельно бескомпромиссно и дополнялась модой на сверхлюдей или наоборот — сверх-нелюдей (вроде вампиров-оборотней) — тут и нежно-сопливо-розовая сага «Сумерки», и похождения мегавампирши Селин, в общем, несть им числа.

Голливуд — современное министерство пропаганды глобалистов, и уж куда как более продвинутое. Нелепо было бы предполагать, что проекты переформатирования и стирания нынешнего мира через биологические инструменты не были отработаны медийно в столь хорошо отлаженном механизме.

Создавалась наведенная реальность (как сейчас модно говорить — метавселенная), где «они» — это всегда зомби разной степени упыристости, а «мы», принявшие дозу или иммунные к заразе от природы — сверхлюди. Которым, понятно, позволен даже геноцид по отношению к прокаженным. Осталось только правильно позиционировать, кто такие «мы» и кто такие «они».

Правда, реальность несколько отличается от метавселенных Голливуда. И отличие касается весьма важного элемента. Как правило, к любому активному веществу, оказывающему воздействие на человека, всегда прилагался тот или иной вариант антидота. Зачастую вокруг этого чудо-лекарства и разворачивается весь сюжет. Том Круз во второй миссии из разряда невыполнимых как раз и добывал суперлекарство от созданного искусственно вируса (любопытно, что финал сюжета развивался в Австралии — и как раз именно там сегодня действует наиболее свирепый медицинский фашизм на планете). «Бегущие в Лабиринте» три фильма бегали за абсолютным лекарством и в конце обнаружили, что оно находится в одном из главных героев. (Можно было и не бегать, но тогда как снять три фильма?)

Увы, но ни к одному из нынешних ядов-вакцин антидота нет и, похоже, не должно было быть. Жизнь немного отлична от сюжетов кино.

А это, кстати, не есть хорошо. Похоже, что тотальная вакцинация на самом деле очень сильно «подсаживает» здоровье людей. Особенно тех, кто колется буквально нон-стопом, бустер за бустером, со все более сокращающимися сроками приема. Как раз это сокращение между дозами вызывает серьезные опасения. Классическая картина наркотической зависимости: «внешний» алкоголь, к примеру, «забивает» центр производства эндогенного алкоголя, и организм без новой дозы горячительного не в состоянии производить нужное ему вещество. Наркотики убивают выработку разнообразных гормонов и точно так же ломают человека, не получающего извне все новые и новые их количества.

Сокращение сроков между приемами вакцины говорит о том, что иммунитет умирает, причем умирает достаточно быстро. И, понятно, перестает полноценно выполнять свои обязанности. Собственно, суть «абонентской медицины» ничем не отличается от банального драг-дилерства: первая доза бесплатно, а вот потом — плати. Или отрабатывай. Цифровизация населения в обмен на дозу вакцины — это как раз политика «отрабатывай». Выполняешь условия власти — получаешь дозу.

Выйти из этого замкнутого круга можно через долгое лечение. А вот его как раз в данной модели не предусмотрено. Нет голливудского антидота к вакцинам от коронавируса. И не будет — его в техническом задании никто и не пытался прописывать. Это билет в один конец.

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