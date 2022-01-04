В ДТП в Белоруссии пострадали 40 россиян

Несколько россиян, пострадавших в ДТП в Витебской области, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.

«Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 – средней тяжести, легкой легкой степени. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска », – сообщили в Минздраве Белоруссии.

Российские дипломаты уточняют информацию, находят на связи с белорусскими компетентными органами, заявил пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев.

В Витебской области экскурсионный автобус, в котором находились 40 граждан России, столкнулся с автомобилем, в результате аварии водитель погиб, а пассажиры автобуса получили травмы, информирует Следственный комитет республики.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погибшего, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Авария произошла на 120 км автодороги М-8 граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины. Водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с экскурсионным автобусом.

Из 42 пассажиров в автобусе 40 – граждане Российской Федерации, которые приехали на экскурсию, добавили в СК.

Сейчас на место происшествия работают оперативные службы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Белоруссии.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с большим числом пострадавших произошло в Рязанской области. Пассажирский автобус врезался в опору моста.