 

Страны ОПЕК избрали нового генсека

04.01.2022, 1:58, Новости дня
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Министры стран ОПЕК в ходе специальной видеоконференции 3 января назначили Хайсама Аль-Гайса на пост генерального секретаря ОПЕК с августа 2022 года.

«Все, назначили аль-Гайса», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Пост пока занимает нигериец Мухаммед Баркиндо, действующий в этом качестве с 2016 года. Аль-Гайс представлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Его кандидатура была единственной в списке. В должность он вступит с 1 августа 2022 года.

Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.

С 1961 года в ОПЕК было 22 генсека и пять президентов конференций, которые курировали работу организации. Дольше всех пост занимал представитель Ливии Абдалла Салем аль-Бадри – с 2007 по 2013 год, а затем его полномочия продлили до 2016 года.

Хайсам аль-Гайс имеет опыт работы в нефтяных компаниях, а также в МИД Кувейта. В 1990 г. он окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности «политология». Владеет шестью языками.

Ранее в ОПЕК прокомментировали влияние штамма «омикрон» на спрос на нефть. 



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