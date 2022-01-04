США и Турция договорились о координации действий по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону координацию действий в свете ситуации вокруг Украины и углубление сотрудничества на двусторонней основе и в НАТО, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Как утверждает руководитель пресс-службы Госдепартамента США, Блинкен и Чавушоглу говорили о «важности дальнейшей координации в связи с угрозой российской эскалации на Украине», передает ТАСС.

«Они также обсудили вопросы, касающиеся Африканского Рога, назначения Турцией специального представителя для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией и возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО с целью решения вопросов, представляющих взаимный интерес», – сообщил Прайс.

В свою очередь источник в МИД Турции сообщил: «В ходе переговоров [Чавушоглу c Блинкеном], которые прошли в преддверии встреч НАТО и ОБСЕ, были обсуждены напряженность между РФ и Украиной, активизация стратегического механизма (по нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном), двусторонние отношения между Турцией и США, события в Судане, Эфиопии и на Кавказе».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил обстановку на границе между Россией и Украиной с представителями стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония).

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.