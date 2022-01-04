 

В туалете самолета, приземлившегося в столице Маврикия, нашли новорожденного ребенка

04.01.2022, 1:25, Новости дня
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Сотрудники аэропорта обнаружили новорожденного мальчика в туалете, когда проводили таможенный осмотр борта. Ребенка срочно доставили в больницу.

Предполагаемую мать ребенка, 20-летнюю женщину, заставили пройти медицинское обследование. Она отрицала, что родила во время полета мальчика.

Женщина находится под наблюдением полиции в больнице. Медики сообщили, что мать и ребенок ребенок чувствуют себя хорошо.

Гражданка Мадагаскара прибыла на Маврикий с двухлетним разрешением на работу. После выписки из больницы ей планируют выдвинуть обвинение в отказе от новорожденного.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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