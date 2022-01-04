 

Порошенко опубликовал шутку с призывом «давить» Зеленского

04.01.2022, 1:14, Новости дня
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Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал мeм с призывом «давить» нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

Экс-президент разместил в Facebook подборку мeмoв за 2021 год, которые были посвящены ему. «Друзья, спасибо за безумную порцию юмора в прошлом году. Ваши мемы – это что-то незабываемое. Посмеялся от души», – отметил он в публикации.

При этом оказалось, что героем многих из размещенных Порошенко изображений был и действующий украинский лидер. 

«Берешь ЗЕленого [Зеленского] за голову. Сжимаешь… Главное – чтобы не разбрызгалось!» – говорится в одном из мемов, на котором экс-глава государства запечатлен с пятнами зеленки на руках и лице.

Ранее украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.



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