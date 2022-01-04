В Вене возобновились переговоры по иранской ядерной сделке

В Вене начался восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«После небольшого новогоднего перерыва сегодня продолжается восьмой раунд венских переговоров в виде неформальных встреч», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Ульянова в соцсетях.

Напомним, в Вене 27 декабря начался восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение.

Ранее благодаря усилиям Совместной комиссии Ирана и «пятерки» международных посредников, в которую входят Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция, стороны ускорили процесс работы над проектом в рамках рабочих групп.

Ранее сообщалось, что делегация Ирана на переговорах в Вене предложила радикально переработать проект документа по ядерной программе, чем и объясняется болезненная реакция Запада.