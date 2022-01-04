Le Figaro – Путин и Эрдоган обсудили требования России к НАТО

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, во время которых обсудили двусторонние отношения Москвы и Анкары. Однако, как приводит Le Figaro комментарий Кремля, поговорили они и о требованиях РФ к НАТО, членом которого является и Турция.



AP

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье провели телефонные переговоры. Во время общения они говорили в том числе о требованиях, которые Москва представила НАТО, членом которого является и Турция, пишет Le Figaro.

По словам турецкого президента, лидеры обсуждали меры, необходимые для улучшения отношений между двумя странами. Кремль отметил, что они подтвердили общее намерение укреплять взаимовыгодное партнёрство между Россией и Турцией. Но также речь шла и о вопросах международной повестки дня, включая предложения по соглашениям, которые обеспечили бы безопасность Российской Федерации, а также по ситуации на Кавказе, по урегулированию кризисов в Сирии и Ливии.

У РФ и Турции при нынешних правителях партнёрские отношения, несмотря на разные и иногда конкурирующие интересы, отмечает автор статьи. Обе страны также недавно касались вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе между протурецким Азербайджаном и Арменией, на территории которой расположена российская военная база.

В последнее время напряжённость между Москвой и Анкарой возросла из-за Украины: Путин ставил в укор Эрдогану поставки военных беспилотников Киеву, которые тот задействует на востоке Украины. А Эрдоган критиковал Путина за его «односторонние» требования к НАТО, пишет Le Figaro.