 

Le Figaro – Путин и Эрдоган обсудили требования России к НАТО

04.01.2022, 0:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, во время которых обсудили двусторонние отношения Москвы и Анкары. Однако, как приводит Le Figaro комментарий Кремля, поговорили они и о требованиях РФ к НАТО, членом которого является и Турция.


AP

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье провели телефонные переговоры. Во время общения они говорили в том числе о требованиях, которые Москва представила НАТО, членом которого является и Турция, пишет Le Figaro.

По словам турецкого президента, лидеры обсуждали меры, необходимые для улучшения отношений между двумя странами. Кремль отметил, что они подтвердили общее намерение укреплять взаимовыгодное партнёрство между Россией и Турцией. Но также речь шла и о вопросах международной повестки дня, включая предложения по соглашениям, которые обеспечили бы безопасность Российской Федерации, а также по ситуации на Кавказе, по урегулированию кризисов в Сирии и Ливии.   

У РФ и Турции при нынешних правителях партнёрские отношения, несмотря на разные и иногда конкурирующие интересы, отмечает автор статьи. Обе страны также недавно касались вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе между протурецким Азербайджаном и Арменией, на территории которой расположена российская военная база.

В последнее время напряжённость между Москвой и Анкарой возросла из-за Украины: Путин ставил в укор Эрдогану поставки военных беспилотников Киеву, которые тот задействует на востоке Украины. А Эрдоган критиковал Путина за его «односторонние» требования к НАТО, пишет Le Figaro. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Участие РФ в тендере на достройку АЭС в Чехии оказалось под угрозой

28.08 / Путин оценил развитие Татарстана

25.09 / Шуфрич стал совладельцем телеканала “Перший незалежний”

08.11 / Сапронов: Нечего пи…деть о фальсификациях – надо сделать электронное голосование. И не надо будет никому защищать результаты

17.04 / Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом

12.04 / «Нас не послушали» — врач из Лиона упрекнул французские власти в бездействии

03.10 / Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления

28.09 / “Пик разврата”, “Какие сосцы черные”, “Прости, Господи”. Maruv показала голую грудь

18.12 / Орбитальный аппарат нашёл на Марсе «значительные объёмы воды»

16.05 / Зеленская рассказала, какой совет ей дала жена Макрона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика