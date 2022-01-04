 

На Алтае толпа туристов провалилась под лед на озере Светлом

04.01.2022, 0:28, Новости дня
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Толпа туристов, провалилась под тонкий лед на озере Светлом в Алтайском крае, видео происшествия случайно снял на коптер один из посетителей Лебединого заказника.

Оказалось, что люди не захотели ждать очереди к смотровой площадке, чтобы, заплатив лишь 50 рублей, посмотреть на лебедей. Вместо этого они пошли по тонкому люду в обход озера, где и провалились, информирует Telegram-канал «SHOT».  

 

Очевидцы рассказали, что утонуть люди там навряд ли могли, но могли напугать птиц и себя.

Ранее сообщалось, что провалившийся под лед ребенок погиб в Серпухове. Инцидент произошел на пруду около СНТ «Окские сады» вблизи дер. Лукьяново в городском округе Серпухов, прокуратура Московской области начала проверку. 



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