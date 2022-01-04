В США одобрили бустерные дозы Pfizer для подростков
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Американский медицинский регулятор дал разрешение на массовое применение дополнительных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech среди подростков от 12 до 15 лет, говорится в заявлении органа.
«Внесены изменения в разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Специалисты управления также разрешили «сокращение времени между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech и применением бустерной дозы минимум до пяти месяцев». Прежний срок составлял шесть месяцев.
Также разрешена вакцинация некоторых групп детей в возрасте 5-11 лет с ослабленным иммунитетом.
Ранее сообщалось, что во Франции ревакцинироваться от коронавируса можно будет через три месяца после второй прививки, сообщил глава правительства страны Жан Кастекс.
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