В США одобрили бустерные дозы Pfizer для подростков

Американский медицинский регулятор дал разрешение на массовое применение дополнительных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech среди подростков от 12 до 15 лет, говорится в заявлении органа.

«Внесены изменения в разрешение на применение в чрезвычайных обстоятельствах вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Специалисты управления также разрешили «сокращение времени между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech и применением бустерной дозы минимум до пяти месяцев». Прежний срок составлял шесть месяцев.

Также разрешена вакцинация некоторых групп детей в возрасте 5-11 лет с ослабленным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что во Франции ревакцинироваться от коронавируса можно будет через три месяца после второй прививки, сообщил глава правительства страны Жан Кастекс.