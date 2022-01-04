 

Блинкен обсудил с главами МИД «Бухарестской девятки» Россию и Украину

04.01.2022, 0:28, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с представителями стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) обстановку на границе между Россией и Украиной, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь [США Энтони Блинкен] и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее ситуацию наращивание сил Россией вдоль границы с Украиной, необходимость единой и решительной позиции и готовности НАТО в вопросе коллективной обороны союзников, а также трансатлантического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес», – приводит текст заявления ТАСС.

«Госсекретарь подтвердил приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами в рамках усилий по деэскалации путем сдерживания, обороны и диалога», – отметил Прайс. «Они также выразили солидарность с Литвой перед лицом усиления политического давления и экономического принуждения со стороны КНР», – говорится в заявлении.

В свою очередь глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил: «Была телефонная конференция с Энтони Блинкеном и коллегами из Болгарии, Эстонии, Чехии, Венгрии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Высоко оцениваем прозрачность США в диалоге между США и Россией и принципиальную позицию в отношении требований и агрессивной риторики России. В этих опасных обстоятельствах сейчас важны единство и решимость НАТО».

Накануне в США допустили, что требование РФ о выводе иностранных войск из Восточной Европы и предоставления гарантий дальнейшего нерасширения НАТО может заставить Соединенные Штаты исключить Эстонию, Латвию и Литву из Североатлантического альянса ради стратегического соглашения с Москвой. После этого министр обороны Эстонии Калле Лаанет выразил надежду, что республике не придется «воевать» в одиночестве.

В декабре МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).



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