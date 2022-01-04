Люди Х с палочками

В школах Воронежа неизвестные провели загадочный осмотр учеников без согласия родителей, не предоставив никаких документов.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

23 декабря как минимум в трех школах Воронежа неизвестные люди провели странный медосмотр учеников начальных классов без согласия на то родителей. Как эти люди попали в образовательные учреждения, до сих пор неясно. В местных поликлиниках ничего не знают о произошедшем, а областные департаменты здравоохранения и образования не спешат давать внятные комментарии.

По сообщениям из родительских чатов, многие дети напуганы: их оставляли в кабинетах наедине с незнакомцами без присмотра учителей. Эти люди якобы брали у них мазки изо рта, записывали Ф. И. О. каждого ребенка, после чего «палочки с биоматериалом» складывали в пакет. Во время осмотра некоторых детей просили не рассказывать родителям о случившемся.

Их мамы опасаются, что с ними могли делать что-то еще.

— Как мне известно, осмотры проводились в школе № 36 и в школе № 52, в лицее № 9, — рассказала «Новой газете» Елена Г., мать одной из школьниц. — Все они находятся по дороге в одном направлении. Моя дочь учится в девятом лицее. Когда я приехала забирать ее, классная руководительница сказала мне, что сегодня был медосмотр, и это все, что им известно. Я подумала, плохо, что не предупредили, ну да ладно. А дома дети начали всем родителям рассказывать, что им тыкали в горло палочкой.

По словам Елены, заместитель директора по учебно-воспитательной работе девятого лицея Светлана Ситникова заявила, что ей «позвонили из Минобра и сказали в срочном порядке пустить людей в школу, потому что был приказ». Тем не менее этого документа у руководства школы на руках нет.

Когда незнакомцы приходили в каждую из школ, на входе они якобы показывали тот самый приказ и некие удостоверения. Что в них было написано, неизвестно. Однако после этого им предоставляли полный доступ к осмотру всех учеников.

Директор лицея № 9 Татьяна Щербинина в настоящий момент находится в отпуске. Светлана Ситникова на звонки «Новой» не отвечает.

В лицее родителям также сообщили, что незнакомцы были сотрудниками детской поликлиники № 9. В отделении педиатрии «Новой» объяснили, что отношение к медосмотру учреждение не имеет и посоветовали обратиться в поликлинику № 5. Там нам дали такой же ответ.

Юлия Китаева, мама ребенка из 52-й школы, направила запрос директору. Ей ответили, что осмотр детей был проведен по распоряжению Управления образования и молодежной политики администрации Воронежа и областного департамента здравоохранения.

«В связи с высокой заболеваемостью детей, в городе были выбраны три школы для визуального осмотра детей. В их число попала наша школа.

Никаких тестов у детей не брали. Смотрели только горло и некоторых детей слушали.

Все вопросы по поводу медосмотра задавайте в вышестоящие организации», — сказано в ответе администрации школы. Директора 36-й и 52-й школ отказались комментировать ситуацию нашему корреспонденту.

— Но нам никто не объяснял, почему осмотр проводили без согласия родителей. А это как минимум нарушение 20-й статьи закона «Об основах охраны здоровья граждан», — утверждает Юлия.

В департаменте здравоохранения региона пояснили «Новой газете», что осмотр детей проводили педиатры детской областной больницы № 1 и инфекционисты детской областной больницы № 2. Решение о проведении осмотров проводилось по запросу директоров школ и лицея в связи с высоким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа. «Выезды специалистов областной больницы проводились и ранее», — подчеркнули в департаменте.

Чиновники отмечают, что во время осмотра медики собирали жалобы и сведения об историях болезней детей, осматривали кожные покровы, слизистые оболочек зева, небных миндалин, ротоглотки, склер и проводили аускультацию легких.

«При проведении ежегодных плановых профилактических осмотров несовершеннолетних в школах в большинстве случаев учителя не присутствуют, что связано с процедурой осмотра (дети излагают жалобы, раздеваются для осмотра). Взятие анализов, мазков при осмотрах не проводилось, использовались стандартные одноразовые деревянные шпатели, которые в последствии утилизируются как отходы класса «Б». Все результаты осмотров вносятся в медицинские карты детей, — добавили в ведомстве.

Тем не менее на вопрос, почему перед медосмотром согласие родителей так и не было получено, в департаменте ответить не смогли.

28 декабря родители подали коллективную жалобу в прокуратуру на предмет нарушения нескольких федеральных законов. Заявители считают, что была нарушена 20-я статья закона «Об основах охраны здоровья граждан», которая необходимым условием медицинского вмешательства ставит дачу добровольного согласия гражданина или его законного представителя (если житель младше 15 лет). Помимо этого, нарушена 28-я статья закона «Об образовании» (образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения), а также нарушены 41-я и 44-я статьи. Жалобу подписали 178 человек.

Однако родители обеспокоены тем, что правоохранительные органы не начнут проверку: как минимум потому, что директор лицея № 9 якобы имеет связи в правительстве. «На нее [Татьяну Щербинину] часто поступали жалобы, но ей всегда все сходило с рук», — уверена мама одной из учениц.

Павел Хаустов, специально для «Новой газеты»

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