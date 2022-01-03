 

В РФ за сутки выявили 16,3 тыс. случаев коронавируса

03.01.2022, 11:34, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 16343 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16343 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявили 10 554 309 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1341, Москве – 1335, Московской области – 1180.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших в Москве стал минимальным с 8 сентября. В относительном выражении он составил 0,07%, передает ТАСС.

Также за сутки зафиксировано 835 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 311 353 человека.

За сутки в РФ полностью выздоровели 24 037 человек, всего выздоровели 9 548 076 человек.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Накануне, 2 января, в России выявили 19751 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 3408.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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