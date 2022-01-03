Боррель посетит Украину, пять стран выпустили заявление о предотвращении ядерной войны. Главное за день

Совместное заявление о ядерном оружии

3 января Китай, Россия, Франция, США и Великобритания выпустили совместное заявление о предотвращении ядерной войны. В МИД РФ заявили, что документ подготовлен по российской инициативе. В нем сказано, что страны “считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием”. Страны подтвердили сохранение двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

Визит Борреля в Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Украину 4–6 января. Это его первый зарубежный визит в 2022 году. В Еврокомиссии отметили, что это “подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями”.

В программе визита – поездка на линию соприкосновения на Донбассе, встреча с украинскими властями и заявление для прессы.

Разговор Зеленского и Байдена

Президенты Украины и США поздно вечером 2 января провели телефонный разговор, который длился более полутора часов. Лидер США Джо Байден дал понять, что “Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину”.

Зеленский выразил благодарность Байдену за поддержку принципа “ничего об Украине без Украины”, а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае очередной агрессии РФ против Украины.

По запросу РФ задержали украинца

В Италии по требованию Российской Федерации задержан украинский режиссер Евгений Лавренчук, его обвиняют в уголовном правонарушении, которое он якобы совершил, проживая в России восемь лет назад.

В МИД Украины заявили, что украинские дипломаты оказывают консульскую помощь Лавренчуку.

Цимбалюк уехал из России

Корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк уехал из России. Он был единственным украинским журналистом, аккредитованным в РФ, и последние 13 лет жил в Москве. “Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности”, – заявил Цимбалюк.

“Северный поток – 2” могут не сертифицировать

Сертификация российского газопровода “Северный поток – 2” может затянуться до лета или вообще не состояться, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. По его словам, регламент процедуры сертификации позволяет растянуть процесс “на многие месяцы”.

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