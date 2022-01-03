 

Соперник украинского боксера Выхриста ударил судью после проигранного боя. Видео

03.01.2022, 23:55, Новости дня
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В первом раунде Выхрист отправил Киладзе в нокдаун левым хуком, однако в скором времени сам оказался на канвасе. После этого украинцу удалось еще раз отправить в нокдаун своего соперника.

Kiladze with an early vicious knockdown on Faust! ????

Order #OrtizMartin NOW: https://t.co/3Zu1Q7c92G pic.twitter.com/hwWutq1r6I

— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022

Во втором раунде Выхрист побывал во втором нокдауне и отправил Киладзе на настил ринга в третий раз. Грузинскому боксеру удалось подняться на ноги, однако судья остановил бой. Проигравший выразил несогласие с этим решением и толкнул рефери в грудь.

Fine? Suspension? Both? Neither? pic.twitter.com/tZu5r6gNJ9

— RJ Clifford (@RJcliffordMMA) January 2, 2022

Контекст:

По данным Ringside24, Виктор Выхрист родился в 1992 году, живет и тренируется в Гамбурге (Германия). Весовая категория спортсмена – супертяжелый вес (свыше 90,7 кг), его профессиональный дебют на ринге состоялся в феврале 2020 года, победил в девяти боях, в семи из которых – нокаутом, сообщает Boxrec. 

Киладзе, по информации Vringe, родился в Донецке, сейчас – гражданин Грузии. Спортсмен провел на профессиональном ринге 34 боя, из них 27 выиграл, шесть проиграл, один поединок закончился ничьей, по информации Boxrec.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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