Соперник украинского боксера Выхриста ударил судью после проигранного боя. Видео

В первом раунде Выхрист отправил Киладзе в нокдаун левым хуком, однако в скором времени сам оказался на канвасе. После этого украинцу удалось еще раз отправить в нокдаун своего соперника.

Kiladze with an early vicious knockdown on Faust! ????

Во втором раунде Выхрист побывал во втором нокдауне и отправил Киладзе на настил ринга в третий раз. Грузинскому боксеру удалось подняться на ноги, однако судья остановил бой. Проигравший выразил несогласие с этим решением и толкнул рефери в грудь.

Контекст:

По данным Ringside24, Виктор Выхрист родился в 1992 году, живет и тренируется в Гамбурге (Германия). Весовая категория спортсмена – супертяжелый вес (свыше 90,7 кг), его профессиональный дебют на ринге состоялся в феврале 2020 года, победил в девяти боях, в семи из которых – нокаутом, сообщает Boxrec.

Киладзе, по информации Vringe, родился в Донецке, сейчас – гражданин Грузии. Спортсмен провел на профессиональном ринге 34 боя, из них 27 выиграл, шесть проиграл, один поединок закончился ничьей, по информации Boxrec.

