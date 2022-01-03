Талибы вылили 3 тыс. литров алкоголя в реку в Кабуле

В твите сказано, что трех человек, которые продавали спиртные напитки, арестовали. На кадрах, опубликованных разведкой, показаны трое мужчин в наручниках, вокруг них стоят вооруженные автоматами талибы. Позже они выливают жидкость из синих бочек в канал.

“Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя”, – сказал в видео, опубликованном GDI, один из талибов, его процитировало The Guardian.

Когда проводилась операция по выявлению алкоголя и когда он был уничтожен, в сообщении не утончили.

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— * * * * -GDI (@GDI1415) January 1, 2022

Продажа и употребление алкоголя в Афганистане были запрещены и до прихода талибов к власти, сейчас исламистское движение более жестко противостоит распространению спиртных напитков, отметило The Guardian.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Вывод американских войск начался в апреле 2021 года. Боевикам “Талибана” удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

Однако на самом деле в провинциях Афганистана талибы вводят более жесткие правила, чем обещали, и реальное положение дел в стране резко контрастирует с попытками “Талибана” представить миру более умеренный и лояльный правам человека имидж своего режима, сообщила 29 октября правозащитная организация Human Rights Watch.

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