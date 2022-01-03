 

СМИ: Смольный мстит сфере общепита за «барное сопротивление»

03.01.2022, 23:52, Новости дня
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Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов не смог смириться с «барным сопротивлением», которое случилось в 2020 году, и мстит за него сфере городского общественного питания. Так, он отказался отсрочить введение обязательного предъявления QR-кодов посетителями ресторанов, баров и кафе до февраля, пишут ТГ-каналы.

Как отмечают в Телеграмме и СМИ, куар-коды ввели в новогодние праздники, которые традиционно считаются самыми «хлебными» для отрасли. Потери для бизнеса будут серьезными. 

Как утверждает телеграмм-канал «Площадь Восстания», власти Петербурга отказались идти навстречу бизнесу. Причина — обида Беглова за «барное сопротивление». Под конец 2020 года десятки кафе и баров Северной столицы открыто выступили против решения властей города закрыть общепит с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Была организована «Карта сопротивления», которая отмечала рестораны, кафе и бары, готовые продолжать работу, несмотря на запрет Смольного. 

«Ввод кодов переносили дважды. Бизнес просил повременить еще — до февраля. Но Смольный не пошел навстречу. По нашей информации, причиной тому – обида Беглова на рестораторов и владельцев баров. Ввод QR-кодов – это личная месть губернатора общепиту за прошлогодние истории с «наливайками», когда маленькие бары запустили волну возмущения из-за подписанного Бегловым закона, и с барным сопротивлением против закрытия заведений в новогодние праздники. Обе ситуации сильно ударили по имиджу Беглова», — говорится в сообщении канала «Площадь Восстания». 

Согласно информации журналистов и очевидцев, проверка QR-кодов в большинстве ТЦ и заведениях сферы общественного питания носит исключительно формальный характер. Эксперты отмечают, что ограничения, введенные Смольным, наносят серьезный удар по всей сфере общепита. «Месть Беглова» в связи с этим выглядит вполне логичной и правдоподобной. Сфера общепита столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны городских властей.



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