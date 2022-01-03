Frankfurter Allgemeine – в Кейптауне взяли под контроль пожар в здании парламента ЮАР — виновник найден

Пожарная охрана в Кейптауне смогла взять под контроль распространение огня в парламентском комплексе в Кейптауне, пишет Frankfurter Allgemeine. Зал заседаний в доме депутатов полностью уничтожен. Крыша старого здания обрушилась. Также полиции удалось задержать предполагаемого виновника пожара. Его уже допросили и вскоре он предстанет перед судом, пишет немецкое издание.

Пожарные взяли под контроль пожар в парламентском комплексе в Кейптауне. Огонь разгорелся рано утром в воскресенье и перекинулся на большую часть комплекса. Зал заседаний в доме депутатов полностью уничтожен. Крыша старого здания обрушилась.

Оно было построено в 1884 году. Это самая старая часть парламентского комплекса. В нём есть несколько залов заседаний, обшитых деревянными панелями. В операции по тушению задействованы десятки пожарных.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Меня, как жителя Кейптауна, это огорчает. Но в то же время я горжусь нашими людьми, которые объединили усилия и не позволили огню распространиться, иначе ситуация была бы ещё хуже. То, что наши политические партии сотрудничали, — для меня это самое важное.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОВАЙДЕРА СПУТНИКОВ СВЯЗИ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТА: Большая часть оборудования парламента, главным образом спутникового, находилась на третьем этаже. Похоже, всё оно уничтожено. На данный момент мы подсчитываем ущерб.

Полиция задержала 49-летнего мужчину, который находился в парламентском комплексе. Его уже допросили, и вскоре он предстанет перед судом.

Дата выхода в эфир 03 января 2022 года.