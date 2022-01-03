 

Frankfurter Allgemeine – в Кейптауне взяли под контроль пожар в здании парламента ЮАР — виновник найден

03.01.2022, 23:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пожарная охрана в Кейптауне смогла взять под контроль распространение огня в парламентском комплексе в Кейптауне, пишет Frankfurter Allgemeine. Зал заседаний в доме депутатов полностью уничтожен. Крыша старого здания обрушилась. Также полиции удалось задержать предполагаемого виновника пожара. Его уже допросили и вскоре он предстанет перед судом, пишет немецкое издание.

Пожарные взяли под контроль пожар в парламентском комплексе в Кейптауне. Огонь разгорелся рано утром в воскресенье и перекинулся на большую часть комплекса. Зал заседаний в доме депутатов полностью уничтожен. Крыша старого здания обрушилась.

Оно было построено в 1884 году. Это самая старая часть парламентского комплекса. В нём есть несколько залов заседаний, обшитых деревянными панелями. В операции по тушению задействованы десятки пожарных.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Меня, как жителя Кейптауна, это огорчает. Но в то же время я горжусь нашими людьми, которые объединили усилия и не позволили огню распространиться, иначе ситуация была бы ещё хуже. То, что наши политические партии сотрудничали, — для меня это самое важное.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОВАЙДЕРА СПУТНИКОВ СВЯЗИ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТА: Большая часть оборудования парламента, главным образом спутникового, находилась на третьем этаже. Похоже, всё оно уничтожено. На данный момент мы подсчитываем ущерб.

Полиция задержала 49-летнего мужчину, который находился в парламентском комплексе. Его уже допросили, и вскоре он предстанет перед судом.

Дата выхода в эфир 03 января 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Более половины россиян изъявили желание проголосовать на осенних выборах

23.02 / Адвокат Стерненко предложил Зеленскому заявить, что приговор для активиста – незаконный

28.12 / Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году

25.11 / В Чили одобрили применение вакцины от COVID для детей

26.04 / По делу о вымогательстве взятки задержана адвокат фирмы “Ильяшев и партнеры”

23.03 / США рискуют получить «стратегический перебор» в конфронтации

07.09 / Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни

21.12 / Умер писатель Курляндский – автор сценария мультфильмов “Ну погоди!” и “Возвращение блудного попугая”

27.10 / “Верю, что это только начало”. Тихановская сделала заявление после страйков в Беларуси

26.12 / В Житомирской области задержали микроавтобус с 700 кг янтаря. Водитель предлагал полиции €1 тыс. взятки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика