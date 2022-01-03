Рейс из Москвы в Хабаровск вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Следовавший по маршруту Москва – Хабаровск самолет Boeing-777 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности двигателя, сообщили в авиационных кругах.

«Boeing-777 рейса Москва – Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя», – приводит слова источника ТАСС.

Посадка прошла штатно. Пострадавших нет. Причина срабатывания датчика устанавливается.

Накануне вылетевший из Москвы в Челябинск «Суперджет» экстренно вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера. Кроме того, в прошлый четверг Boeing 757 авиакомпании Azur Air, следовавший из Красноярска в Дубай, по решению экипажа совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево.