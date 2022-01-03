 

Взаимное политическое доверие между Китаем и Украиной углубляется – Си Цзиньпин

03.01.2022, 23:10, Новости дня
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Си Цзиньпин отметил, что между Китаем и Украиной продолжает углубляться взаимное политическое доверие, сотрудничество во всех сферах достигло значительных успехов, а гуманитарные обмены становятся все чаще.

“Китайская сторона готова вместе с украинской прилагать усилия для того, чтобы тридцатилетие китайско-украинских дипломатических связей стало благоприятным случаем для укрепления китайско-украинских отношений и достижения еще больших успехов во всех сферах сотрудничества на благо двух государств и их народов”, – заявил лидер Китая.

В посольстве добавили, что Зеленский также направил Си Цзиньпиню поздравительную телеграмму, в которой высказал высокую оценку уровню развития китайско-украинских отношений.

Контекст:

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но, по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал “торговым партнером Украины №1”. “Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом… Но при этом бизнес цветет ярким цветом”, – цитировал его “Укринформ”.

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).

В июле 2021 года Министерство инфраструктуры сообщило, что глава министерства Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Вэньтао подписали межправительственное соглашение о реализации совместных проектов в сфере строительства инфраструктуры, предусматривающее привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР на реализацию инфраструктурных проектов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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