 

Трампа нужно судить за убийство Сулеймани, в противном случае за смерть генерала отомстят – президент Ирана

03.01.2022, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время выступления Раиси назвал Трампа “главным преступником и убийцей” и призвал к “справедливому суду”, который осудит Трампа, а также бывшего государственного секретаря США Майка Помпео и других американских чиновников.

В противном случае, заявил президент Ирана, “рука мести выйдет из рукава нации”.

Контекст:

Сулеймани и заместитель лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандис были убиты в Ираке в районе столичного аэропорта в январе 2020 года в результате авиаудара американских ВВС. Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.  

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США, включая Трампа, и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В сентябре 2020 года издание Politico со ссылкой на двух информированных чиновников сообщило, что Иран планирует убийство американского посла в качестве мести за Сулеймани. Возможной целью иранских спецслужб якобы является посол США в ЮАР Лана Маркс.

В январе 2021 года судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест Трампа на основании предварительного расследования убийства Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / В РФ создают новую линейку малых ракет

19.03 / Баканов заявил, что “АрселорМиттал Кривой Рог” получает из бюджета больше, чем платит налогов. В компании это опровергли

05.02 / Снег и метели. Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды и морозах 7–8 февраля

07.03 / «Фейковый обменник» в Киеве украл у клиента 75 тыс. долларов

04.08 / Вернувшийся из Африки социолог Шугалей рассказал о нечеловеческих условиях в ливийской тюрьме

07.03 / Норвежца дисквалифицировали на ЧМ по лыжам за столкновение с россиянином

14.08 / Салон нового электрокара Renault Megan E показали на фото

31.10 / На Титане обнаружены сверхактивные молекулы углеводородов

24.12 / В украинских Карпатах создали специальные бригады для охраны ёлок от браконьеров

18.01 / Вашингтон готовится к инаугурации Байдена – в городе создан периметр безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика