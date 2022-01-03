 

Шведские ученые определили, сколько у человека должно быть свободного времени

03.01.2022, 23:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О том, что такое излишек свободного времени, хорошо знают люди, пережившие длительные периоды безработицы. Они-то подтвердят, что такой излишек уж точно не пойдет на пользу вашему здоровью, а тем более, не улучшит настроение.

Ученые из Швеции все-таки решили определить, как много свободного времени должно быть у обыкновенного человека. Ведь если его нет совсем, то это также очень плохо.

В результате проведенных исследований было установлено, что в среднем достаточно двух часов в день, в течение которых вы сможете ничего не делать либо позаниматься чем-то вовсе необязательным. Как правило, люди, у которых всегда имеются в запасе эти самые два часа, чувствуют себя счастливыми, говорят исследователи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Россияне завоевали золото и бронзу Паралимпиады в беге на 1,5 км

29.07 / Мэр Тбилиси назвал украинские автобусы «желтым металлоломом»

30.01 / США решили не ослаблять введенные из-за Крыма санкции против России

15.02 / В РФ создали тест-систему для выявления «британского» штамма COVID

06.04 / Женщина-капитан из Египта опровергла обвинения в причастности к блокаде Суэцкого канала

07.07 / Симоньян призвала объяснить суть обвинений в адрес Сафронова

12.12 / В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 26 тыс. человек

07.08 / Медикам и чиновникам в Москве предлагают привиться от COVID-19

02.07 / На шведов смотрят в Европе, как на прокаженных

30.11 / “Это не твой вульгарный шпагат”, “Просмотрел раз 15, и еще хочу” Волочкова показала, как танцевала 22 года назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика