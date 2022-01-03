Шведские ученые определили, сколько у человека должно быть свободного времени

О том, что такое излишек свободного времени, хорошо знают люди, пережившие длительные периоды безработицы. Они-то подтвердят, что такой излишек уж точно не пойдет на пользу вашему здоровью, а тем более, не улучшит настроение.

Ученые из Швеции все-таки решили определить, как много свободного времени должно быть у обыкновенного человека. Ведь если его нет совсем, то это также очень плохо.

В результате проведенных исследований было установлено, что в среднем достаточно двух часов в день, в течение которых вы сможете ничего не делать либо позаниматься чем-то вовсе необязательным. Как правило, люди, у которых всегда имеются в запасе эти самые два часа, чувствуют себя счастливыми, говорят исследователи.