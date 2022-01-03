Ученые обнаружили быстро снижающий уровень сахара в крови продукт

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03.01.2022, 22:34, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучали новые методы лечения болезни, связанной с повышенным количеством сахара в крови – диабета. В итоге медики обнаружили свойства одного из ранее давно известных продуктов к эффективному снижению вышеуказанного показателя.
В основу исследования ученых, представляющих клинику Мэйо (Рочестер, США), лег постулат о том, что при лечении заболеваний, связанных с ожирением, и, в частности, диабета второго типа, крайне важное значение приобретает ежедневный рацион питания, который должен включать максимально полезные продукты. В ходе научной работы, охватившей 24 человека с диагностированным диабетом, медики проверили действие на организм женьшеня – растения, издревле славящегося на Востоке своими целебными свойствами. Исследуемых разделили на две группы, при этом представители первой ежедневно употребляли по три грамма экстракта женьшеня натощак, а пациенты из второй группы – принимали плацебо. В итоге выяснилось, что включение упомянутого растения в рацион помогал снижать уровень глюкозы в крови за весьма короткий срок – не более, чем за полчаса. Кроме того, экспертами было отмечено, что экстракт женьшеня способствовал уменьшению уровня гликированного гемоглобина и понижению систолического артериального давления.

“Эти исследования показывают, что экстракт американского женьшеня эффективен и безопасен в качестве дополнительного средства при лечении диабета второго типа”, – резюмировали ученые. Материалы исследования были опубликованы в Journal of Medicinal Food.

Источник: www.medikforum.ru



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