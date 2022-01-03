 

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева объяснила причину отказа от брачных отношений

03.01.2022, 22:34, Разное
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Популярная актриса Надежда Сысоева дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась с поклонниками некоторыми подробностями творческой и личной жизни. В частности, знаменитость объяснила причины того, что до сих пор не состоит в браке.
Как призналась Надежда Сысоева, недостатка в претендентах на роль её супруга она вовсе не испытывает – напротив, актриса пользуется весьма повышенным вниманием к себе со стороны мужчин. Однако желание выходить замуж в планы красотки пока не входит. Тем более, что, по её словам, излишнее доверие к лицам противоположного пола зачастую заканчивается для неё неприятными разочарованиями. К слову, Сысоева поделилась личной историей из юности: в пятнадцатилетнем возрасте она имела неосторожность очень влюбиться в одного из старшеклассников, однако последний повел себя далеко не лучшим образом. В результате и поныне прорабатывает последствия этой травмы с психологом. А совсем недавно звезде Comedy Woman вновь пришлось испытать душевную боль из-за неразделенных чувств.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что, подводя итоги прошедшего года, Сысоева упомянула о плохих новостях и “ударах под дых” под его завесу. “Что за тотальная безысходность?” – сокрушенно резюмировала она.

Источник: rusradio.ru



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