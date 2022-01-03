 

Настя Каменских и Потап восхитили поклонников романтическим образом: “С Новым годом, любимые!”

03.01.2022, 22:34, Разное
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Популярная певица Настя Каменских разместила на личной странице в Instagram романтический фотоснимок, на котором предстала в компании своего супруга Потапа. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Фоном для импровизированной фотосессии Насти Каменских послужила одна из комнат звездной пары с размещенной в ней украшенной новогодней ёлкой. На переднем плане позирует сама хозяйка аккаунта, облаченная в длинное золотистое платье в пол с высоким разрезом юбки до верха бедра. Кокетливо выставив вперед стройную ножку в сандалии на шпильке, она смотрит в сторону и мило улыбается. Слегка позади супруги расположился Потап в коричневом костюме без галстука и стильных ботинках в тон. Примечательно, что рэп-исполнитель сбрил такую характерную для него в последние годы бородку, а потому визуально выглядит очень молодо. “Хочется написать еще раз – с Новым годом, любимые! Как вы? Как отпраздновали? Или еще празднуете?” – с такой эмоциональной тирадой обратилась Каменских к подписчикам.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что практически все фолловеры, по сути, проигнорировали вопросы звезды сцены, поскольку оказались просто обескуражены великолепием опубликованного певицей фотоснимка. Лента комментариев быстро наполнилась восхищенными комментариями подписчиков: одни восторженно хвалили красоту и романтический образ исполнителей, другие – сравнивали супружескую пару с лучшими звездами Голливуда. К слову, кое-кто из поклонников даже взял на себя смелость назвать Настю Каменских и Потапа “самой красивой парой” страны. За треть суток пост набрал более 100 тысяч “лайков”.



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