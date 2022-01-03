Провал попытки № 5

Ушел в отставку пятый за семь лет мэр столицы Крыма. Кадровые ротации становятся все динамичней. Кто следующий?

Валентин Демидов. Фото: РИА Новости

«Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Валентиновичем Демидовым, — написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. — По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок».

Сам Валентин Демидов в своем посте на личной странице в Facebook признал, что ему не удалось выполнить ряд задач.

Пока исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель мэра Максим Балахонов.

Как сообщили источники «Новой», рассматривается несколько кандидатур на пост мэра столицы Крыма, но определенности у руководства республики нет. Среди кандидатов — бывшая вице-премьер Юлия Жукова (с 2019 по 2020 год курировала сферы дорожного строительства, тарифной политики и ЖКХ). Среди возможных претендентов на кресло мэра наш собеседник назвал бывшего председателя госкомитета по государственной регистрации и кадастру Александра Спиридонова. В апреле 2021 года Сергей Аксенов на фоне уголовного дела отправил Спиридонова в отставку. Следствие подозревало его в превышении полномочий — незаконной регистрации прав собственности на предпринимателя в Ялте. Ущерб составил 150 млн. рублей.

Также среди возможных кандидатов называют депутата симферопольского горсовета Евгения Катушева.

Столица Крыма после присоединения к РФ готовится принять уже шестого мэра.

С 2014 по 2017 год Симферополь возглавлял Геннадий Бахарев.

С 2017 по 2018 год Игорь Лукашев.

С 2018 по 2019 год Наталья Маленко.

С 2019 по 2021 год Елена Проценко.

С апреля по 30 декабря 2021 года — Валентин Демидов.

Все руководители столицы Крыма погорели на благоустройстве и проблемах с мусором. Средства, в том числе, из федерального бюджета, выделялись солидные, но сроки выполнения работ регулярно срывались, а результаты благоустройства становились поводом для шуток в соцсетях и разноса от главы Крыма на селекторных совещаниях. Когда в публичном пространстве накапливалась критическая масса, очередной мэр уходил в отставку.

В отличие от других крупных городов Крыма, где мэров за коррупцию регулярно отправляют в места не столь отдаленные, главы Симферополя отделывались отставкой. Только на первого российского мэра Симферополя Геннадия Бахарева крымское МВД возбудило уголовное дело. Силовики подозревали экс-чиновника в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Следствие утверждало, что бывший глава столицы Крыма нанес городу ущерб в размере 3,2 млн рублей.

Симферополь. Фото: РИА Новости

Бахарев передал одному из предприятий участок площадью 5 тысяч кв. м с расположенными на нем объектами недвижимости — мастерской, хозяйственно-бытовыми и складскими помещениями. Но договор аренды не был заключен, поэтому плату за использование муниципальной собственности бюджет не получал.

Через год уголовное дело было закрыто, а ущерб бюджету бывший глава Симферополя возместил.

«Новая газета» уже писала, что за семь с половиной лет в Республике Крым ротации крымских мэров идут с немыслимой скоростью. В республике всего 15 городов, и с 2014 года в них сменилось 57 глав, причем 10 — на фоне уголовных дел.

Но постоянная ротация мэров почему-то не улучшает ситуацию с благоустройством ни в столице республики, ни в других городах полуострова.

Крымский общественник Александр Горный в разговоре с «Новой» отметил, что Демидов — очередной глава муниципалитета, который появляется неизвестно откуда и через короткий срок уходит в никуда. По его словам, это вполне типичная ситуация для Крыма.

— Она (ситуация) повторяется с приходом любого главы Симферополя, и не только, — объясняет Александр Горный. — Сложно сказать, плохой он чиновник или хороший. Чтобы выработать стратегию и показать результаты в таком крупном городе, как Симферополь, нужны два-три года. У него для этого не было времени. Эта кадровая чехарда — бич для развития всего Крыма. И тут наступает персональная ответственность Сергея Аксенова — все главы муниципалитетов проходят у него согласование. Сейчас представят нового эффективного менеджера, который по функционалу мало чем будет отличаться. Любой чиновник, который придет на должность главы Симферополя, окажется в зоне риска, если ему обозначат горизонт достижения результатов в один-два года.

После ареста вице-премьера Евгения Кабанова в сентябре 2021-го анонсировалась возможная отставка мэров Евпатории, Феодосии, Сак, Судака и Армянска. Часть из них этой осенью уже сложила полномочия.

1 октября в отставку ушел глава Джанкоя Эдуард Селиванов.

11 октября — мэр Судака Игорь Степиков.

13 октября «по собственному» свой пост покинул глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов.

26 октября после встречи с Сергеем Аксеновым заявление написал глава Феодосии Сергей Бовтуненко.

5 ноября по подозрению в получении взятки в размере 1,4 млн рублей отправился в СИЗО мэр Белогорска Игоря Ипатко.

В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Прошли обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования «Городской округ Евпатория» Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Прокуратура города в конце октября вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия, но депутаты горсовета проголосовали против.

На фоне уголовного дела 9 декабря суд отстранил от должности главу горсовет Евпатории и бывшего члена президентского госсовета Олесю Харитоненко.

Надежда Исаева, корреспондент

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