 

В Одесской области депутат райсовета пожелал “благополучия и мира” на фоне новогоднего поздравления Путина

03.01.2022, 22:25, Новости дня
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На кадре у Градинара стакан в руке, фотография опубликована в 23.10 по Киеву (1 января 2022 года, 00.10 по Москве).

“С наступающим, друзья! Всем нам мира и благополучия!” – подписал кадр депутат.

Скриншот: Виталий Градинар / Facebook

На момент написания новости пользователи поставили под публикацией 885 лайков, преобладают отметки “возмутительно” (516 отзывов).

В связи с публикацией политолог Андрей Смолий публично обратился к Службе безопасности Украины.

“Вы когда брать таких подонков будете? Нормально, когда депутат местного совета в Украине кичится приветствием Путина?” – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4755259744511790&id=100000834337338

Контекст:

Представители ОПЗЖ и ранее положительно высказывались в адрес Путина и России. В частности, в октябре 2021 года народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Илья Кива поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему “божьего благословения и здоровья”. 

В декабре Кива в эфире российского пропагандистского ток-шоу “60 минут” назвал Украину “ресурсом” и “расходным материалом”, а агрессию России – “прекрасной политической игрой”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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