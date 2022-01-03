Коболев: Государству придется изыскать $2–6 млрд в той или иной форме на поддержку НАК “Нафтогаз”

По оптимистичному сценарию, “Нафтогаз” сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов.

“Цену такого импорта предсказывать сложно (я ожидаю, что цена продолжит колебаться в широком диапазоне под влиянием двух факторов – погоды и решений в Кремле; поставки LNG на европейский рынок будут формировать верхний предел функции – при его достижении газ будет перенаправляться из Азии в Европу и гасить ценовые пики, но вернуть цену на докризисный уровень не сможет), но покупать “Нафтогазу” придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень выше $2 тыс. за 1 тыс. м³. Таким образом, государству придется изыскать от $2 до $6 млрд в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании”, – заявил Коболев.

По его словам, при пессимистичном сценарии “Нафтогаз” не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия дефицита.

“Этот сценарий может состояться не только по причине отсутствия денег (читай – отказа государства оказать финансовую поддержку крупнейшей государственной компании), но и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза. Простыми словами, даже если выделить “Нафтогазу” все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, будет невозможно компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС”, – отметил эксперт.

Он добавил, что при этом сценарии Украину ожидает “неизбежный отбор российского газа из транзитного потока”, потому что отключение украинских потребителей выглядит нереалистичным.

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что “есть неравномерность поставок” угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, “в самый жесткий и холодный” – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что “у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд”.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, который спровоцировал рост цен на топливо. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

Как свидетельствуют данные биржи ICE на 20.00 28 декабря, цена на газ снизилась и составляет €104,555 за 1 МВт-ч, или около $1256 за 1 тыс. м³.

Глава НАК Юрий Витренко говорил в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 23 декабря, что покупать газ зимой “Нафтогаз” будет только в том случае, если сможет продать его дороже.

Без необходимых объемов импорта дефицит газа в Украине в текущем отопительном сезоне может превысить 1 млрд м³. Об этом говорится в письме компании “Оператор газотранспортной системы Украины” в адрес премьер-министра и министра энергетики, опубликованном 28 декабря.

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