 

Медведчук пожаловался, что его дочь не впустили в Швейцарию для учебы в университете

03.01.2022, 22:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медведчук сообщил, что его дочь Дарина после окончания школы в Киеве поступила в Женевский университет, получила учебную визу и собиралась ехать на учебу в сентябре 2021 года.

“Буквально за два дня до этого ей объявили о том, что ее виза аннулирована. Западный мир и здесь проявился”, – заявил народный депутат.

Фрагмент из интервью Медведчука, в котором он рассказывает об аннулировании визы его дочери, разместил в Telegram блогер Денис Казанский.

Контекст:

Медведчук женат в третий раз. Первая его жена – Марина Лебедева, вторая – Наталия Гаврилюк, третья (нынешняя) – телеведущая Оксана Марченко. У политика две дочери – Ирина (1982 года рождения, от второго брака) и Дарина (2004 года рождения, от третьего брака). Дарина – крестница президента РФ Владимира Путина и супруги бывшего российского премьера Дмитрия Медведева Светланы, сообщает LIGA.net. 

В мае 2021 года Медведчуку и его коллеге по фракции ОПЗЖ Тарасу Козаку было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

В октябре Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Military Times – угроза России для США насущнее, но угроза Китая — масштабнее

24.03 / Главный фигурант дела о хищениях в РАНХиГС Барциц признал вину и возместил ущерб

20.11 / Друзья погибшего блогера Губденского помешали очевидцам рассказать об аварии

20.08 / “Мерзость”, “Писец полный”, “Фу, как противно смотреть!”, “Еще бы использованный тампон выложила”. Волочкова показала ступни со слезшей кожей

23.09 / Рейтинг Зеленского среди украинцев вырос – опрос КМИС

24.01 / Минздрав дал женщинам рекомендации по планированию беременности после коронавируса

23.10 / Подозреваемым в попытке поджога дома замглавы Офиса президента Жовквы избрали меру пресечения

30.12 / “Вау, вау, вау, какая красивая!” Вера Брежнева снялась полуголой для глянцевого журнала

26.12 / COVID-19 в Украине. За сутки больных выявили меньше, чем днем ранее

16.12 / Власти США рассекретили сотни документов по убийству Кеннеди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика