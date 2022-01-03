 

В Пентагоне назвали факты, которые могут доказывать существование инопланетян

03.01.2022, 22:22, Новости дня
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Специалисты Пентагона напомнили, что за последние 17 лет зафиксировано около 150 случаев наблюдений НЛО, о которых точно нельзя сказать, что они являются выдумками чистой воды. Теоретически каждый из этих фактов мог бы стать подтверждением существования инопланетных цивилизаций.

Однако более интересными ученые считают результаты научных наблюдений.

Например, неизвестные объекты не зафиксировали в районах черных дыр, где можно собирать гигантские количества излучаемой энергии. Кроме того, ученые уже доказали, что инопланетная жизнь вовсе не обязательно должна быть похожей на земную. А потому не нужно искать в космосе планеты, на которых условия такие же, как у нас. Например, какие-то формы земных организмов могут существовать даже в густой атмосфере Сатурна.



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