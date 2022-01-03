 

Названы самые большие ошибки, допущенные в фильмах о космосе

03.01.2022, 22:22, Новости дня
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Иногда ошибки появляются потому, что зрителям нужно показать драматическую картинку. Часто ляпы допускают потому, что просто не слушают консультантов или вовсе их не приглашают. В любом случае специалисты по освоению космического пространства не могут без смеха смотреть большинство фильмов, действие которых происходит за пределами земной атмосферы.

Во-первых, в космическом вакууме нет воздуха, а потому звуки не распространяются. По той же причине не может ничего загореться. Взрыв будет выглядеть как абсолютно беззвучная мгновенная вспышка, которая тут же погаснет. Но на экране мы всегда видим нечто иное.

Во-вторых, всех очень насмешила остановка вращения корабля из-за неполадки в «Пассажирах». Там якобы сразу исчезла искусственная гравитация. На самом деле, чтобы в космосе остановить вращение, нужно достаточно много времени и энергии. Неправдоподобных сцен вообще очень много в кино, говорят специалисты.



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