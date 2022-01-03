 

В Казахстане объяснили рост цен на сжиженный газ

03.01.2022, 22:14, Новости дня
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Министерство энергетики Казахстана прокомментировало рост цен на сжиженный газ, объяснив его стоимость реализацией через электронные торги.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев ранее поручил изучить ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где люди требовали снижение цены на сжиженный газ. В центре Жанаозеня горожане требовали снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.

В ведомстве добавили, что с 1 января 2022 года в стране осуществлен полный переход торгов сжиженным нефтяным газом через товарные биржи.

«Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ.

В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.



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