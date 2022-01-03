 

В Италии арестовали украинского режиссера по запросу РФ

03.01.2022, 22:14, Новости дня
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Гражданин Украины, главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук взят под стражу в Неаполе по запросу России, есть требование о его экстрадиции, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Сейчас украинец находится под стражей, ему предоставили адвоката», – рассказал Николенко изданию «Общественное», передает ТАСС.

Отмечается, что генконсульство Украины оказывает Лавренчуку консульскую помощь. Российская сторона инкриминирует режиссеру финансовые нарушения, совершенные им на территории РФ восемь лет назад.

Задержали режиссера в Неаполе перед транзитной пересадкой во Львов еще 17 декабря. В настоящее время идет рассмотрение запроса РФ об экстрадиции украинца в Россию.

Ранее сообщалось, что украинский журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк уехал из РФ на фоне вызова на допрос в прокуратуру, который позже был отозван.



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