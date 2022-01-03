Сирийский военный погиб от снайперского огня террористов в Хаме

В результате снайперского обстрела со стороны террористов в провинции Хама погиб сирийский военнослужащий, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«В провинции Хама в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, убит один сирийский военнослужащий», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, еще два сирийских военнослужащих получили ранения в провинции Алеппо во время минометного обстрела, произведенного террористами из района Ибизму по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра.

Журавлев добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано пять обстрелов со стороны террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в России), в том числе в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – подчеркнул контр-адмирал.

Накануне пятеро сирийских военнослужащих погибли и 20 пострадали в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на военный автобус в сирийской пустыне (Бадия). В тот же день сирийский военный пострадал от снайперского огня террористов в провинции Идлиб.