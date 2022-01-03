Bloomberg: выданный властям США бизнесмен Клюшин имел доступ к данным ГРУ

Экстрадированный в США из Швейцарии российский бизнесмен Владислав Клюшин, которого обвиняют в заработке на торговле незаконно полученной инсайдерской информацией, имел доступ к документам Главного управления Генштаба ВС РФ (в обиходе сохранилось советское название — ГРУ). Об этом сообщают источники Bloomberg.

По данным источников, знакомых с вопросами российской разведки, работа 41-летнего Клюшина в области кибербезопасности и связи с Кремлем могут сделать его полезным источником информации для США. В частности, отмечает Bloomberg, Клюшин имеет доступ к документам, связанным со взломом серверов Демократической партии во время выборов президента США в 2016 году.

Согласно этим документам, пишет издание, взлом осуществляла связанная с ГРУ команда, которую назвали Fancy Bear или APT28. Эти данные впервые могут дать США документальные доказательства того, что РФ повлияла на выборы 2016 года, считают собеседники агентства.

Кроме того, по словам источников Bloomberg, Клюшин имеет доступ к другим секретным документам ГРУ, среди которых данные об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери в 2018 году.

Адвокат Клюшина утверждает, что до ареста его подзащитный отказался сотрудничать со спецслужбами США и Великобритании. «Разведка США воспринимала его как человека, который мог обладать конфиденциальной информацией или государственной тайной», — сказал адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Российский хакер со связями в Кремле»

Так американская пресса называет Владислава Клюшина, пополнившего список российских хакеров, выданных США

В конце декабря США обвинили пятерых россиян, в том числе бизнесмена Владислава Клюшина, в участии в схеме по торговле закрытой информацией, украденной из американских компьютерных сетей, на миллионы долларов.

Клюшин был учредителем московской компании «М 13», разработавшей для Администрации президента РФ систему мониторинга СМИ «Катюша». Как обращала внимание «Медуза»*, только за 2020 год «М 13» заключила на госзакупках контрактов на 355 млн рублей. В январе этого года компания заключила еще один госконтракт на мониторинг СМИ, мессенджеров и соцсетей для администрации президента и правительства.

СМИ связывали Клюшина с телеграм-каналом «Незыгарь». Бизнесмен из-за публикации подал иск к изданию «Проект»**, и в ноябре 2019 года суд его удовлетворил: «Проекту» пришлось выпустить опровержение. С главного редактора «Проекта» Романа Баданина* и автора материала Михаила Рубина* также взыскали по 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Золотые слова

На восхваляющие себя публикации и мониторинг СМИ чиновники тратят миллиарды рублей ежегодно. Исследование «Новой»

*внесены Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента**Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной в России

—