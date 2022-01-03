Мнение: Захват “Рваби”

Хуситы захватили судно эмиратчиков "Рваби", которое перевозило груз медикаментов и оборудования (как утверждает саудовская коалиция) с захваченного ОАЭ острова Сокотра в саудовский порт Джизан.

"Рваби" был захвачен в Красном море недалеко от Ходейды. Само судно представляет собой https://www.vesselfinder.com/vessels/RWABEE-IMO-9834351-MMSI-0 небольшой транспорт водоизмещением 1666 тонн 2021-го года постройки.

Проиранские источники сообщают, что данные действия стали ответом на захват саудитами и эмиратчиками судов с гуманитарными грузами для Йемена, которые имели разрешение на проход от ООН.

Следующая стадия эскалации, если стороны будут повышать ставки, это атаки на саудовские танкеры в Красном море с помощью крылатых ракет и лодок с ПТУРами (хотя на текущий момент неформальное соглашение заключенное несколько лет назад в Адене о том, чтобы не трогать танкеры, соблюдается).

Стоит отметить, что суда саудовской коалиции ходят у западного побережья Йемена без эскорта, что делает их уязвимыми не только от ракетных атак, но и для захвата с помощью катеров и лодок. Боевые корабли коалиции стараются держаться подальше от побережья, после серьезных потерь в 2016-2018 годах, когда несколько боевых кораблей получили серьезные повреждения после ракетных попаданий, а один патрульный катамаран и вовсе полностью сгорел после ракетного попадания. В данном случае, хуситы снова напомнили об уязвимости судов противника на одной из центральных транспортных артерий мира.

PS. Помимо прокатившихся по всему шиитскому миру памятных мероприятий в честь убитого американцами Кассема Сулеймани, сегодня последовали атака дронов-камикадзе на американскую "Базу Виктори" в Багдаде. Системы ПВО сбили два дрона. Можно ожидать, что в ближайшие дни нападения на американские активы в Ираке продолжаться, тем более, что ряд группировок уже объявил, что все американские военные и их инфраструктура являются законными целями в борьбе против иностранной оккупации Ирака.

PS2. Хуситы продемонстрировали фото с захваченного судна. Саудовская коалиция само собой наврала про медикаменты – "Рваби" перевозила армейскую колесную технику.

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