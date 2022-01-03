Жительницу Николаевской области, которую подозревают в убийстве, суд отправил под ночной домашний арест

Женщина будет находиться под ночным домашним арестом с 19.00 до 6.00 до 2 марта. Подозреваемая обязана являться по вызову правоохранителей. Ей запретили выезжать за пределы Николаевской области.

Адвокат фигурантки Оксана Балабан была против круглосуточного домашнего ареста для своей клиентки.

“Женщина является матерью-одиночкой, у нее двое несовершеннолетних детей. Она работает и обеспечивает своих детей сама”, – пояснила Балабан.

Контекст:

Убийство в Николаевской области произошло в ночь на 1 января в Доме культуры одного из сел. В полиции сообщили, что 30-летняя жительница одного из сел ранила ножом в живот 25-летнего мужчину, который “проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке”. Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Активист Сергей Стерненко заявил, что женщину задержали за самозащиту. Он считает, что фигурантка оборонялась. “Это чистая необходимая оборона, согласно ч. 5 ст. 36 УКУ”, – подчеркнул Стерненко.

В полиции позже заявили, что женщина ударила знакомого ножом в живот в момент, когда для нее не было опасности – сотрудник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал обидчика к стене.

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