На украинскую антарктическую станцию прибыла первая группа сезонной экспедиции

Первая часть экспедиции отправилась в Антарктику из Киева 5 декабря.

“Особенно коллег ждали зимовщики 26-й украинской антарктической экспедиции, ведь это первые их “гости” с апреля 2021 года. Тем более они прибыли не с пустыми руками, а привезли, в частности, свежие овощи и фрукты, которые закончились на “Вернадском” еще несколько месяцев назад”, – говорится в сообщении.

В новую сезонную команду входят технические специалисты – инженеры и механики, которые продолжат начатые ранее работы по модернизации станции.

Планируется, что в ближайшие два месяца совместно с коллегами-зимовщиками они полностью заменят топливные провода, соединяющие главный и резервный топливные баки, организуют новую систему заземления для объектов критической инфраструктуры, расширят и приведут в соответствие с международными антарктическими нормами площадки для хранения мусора, очистят главный топливный бак от остатков горючего и тому подобное.

Как отметили в научном центре, масштабная модернизация станции “Академик Вернадский” началась три года назад, впервые с момента ее передачи Украине от Британии.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1816970608512808

Контекст:

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также, что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

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